No final da tarde desta quinta-feira, dia 23, foi registrado um grave acidente nas proximidades do supermercado Pinheiro, no bairro Junco.





O sinistro envolveu um motociclista e um pedestre. Uma equipe do SAMU socorreu as vítimas para o hospital Sata Casa.





Agentes da Guarda Municipais estiveram no local, isolando e organizando o trânsito.

As vítimas foram socorridas por uma Equipe do SAMU.





Mais detalhes a qualquer momento.

(Sobral 24 horas)