Sobral também se mobilizou nas manifestações Pro-Bolsonaro

Sobral, na região Norte do Estado, também houve manifestação em prol do presidente Jair Bolsonaro. Apesar de ser um grupo considerado pelos críticos, como pequeno, não faltou entusiasmo. Os manifestantes que chegaram por volt das 17h, deste domingo, cantaram o Hino Nacional e gritaram palavras de ordem a favor do governo. Não houve divulgação de estimativa de público pelos organizadores.





Um grande bandeirão do Brasil foi hasteado em plena Boulevard do Arco, palco escolhido pelos manifestantes, como local de concentração. Houve discurso, a favor da reforma da previdência e contra as decisões do STF e do Congresso Nacional. Entre os manifestante o médico Dr. Azevedo e o vereador Solidariedade Sargento Ailton.





Vamos defender o pacote anticrime do ministro (Sergio) Moro, a Lava-Jato e a nova Previdência — afirmava um dos organizadores. Após a concentração na Bolervard do Arco, os manifestantes saíram em carreata pelas ruas da principal cidade de Região Norte do Estado. (Wilson Gomes)