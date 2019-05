STF acerta compra de menu com lagosta e vinhos premiados

A licitação previa originalmente gasto de até R$ 1,1 milhão. O valor final foi menos de R$ 500 mil.





Ignorando as duras críticas das redes sociais, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu acertar a compra de medalhões de lagosta e vinhos importados — com premiação internacional — para as refeições servidas aos seus ministros e convidados.





A decisão foi tomada mesmo com questionamentos do Ministério Público e com a Corte sendo alvo de uma ação popular promovida pela deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).





O valor final do contrato, no entanto, ficou em R$ 481.720,88, de acordo com a assessoria do STF. A licitação previa originalmente gasto de até R$ 1,134 milhão.





Procurada, a assessoria do tribunal informou que a licitação foi realizada “observando todas as normas sobre o tema e tendo por base contrato com especificações e características iguais ao firmado pelo Ministério das Relações Exteriores e validado pelo TCU”.