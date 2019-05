POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE HOMEM ACUSADO DE TRÁFICO DE DROGAS

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Drogas (ND) em ação conjunta com Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, na última quinta-feira (23), resultou na apreensão de grande quantidade de drogas e na prisão em flagrante de um homem acusado de tráfico ilícito de drogas em Sobral.





Investigações apontaram que Fabio Silva Melo (39), vulgo “Gago” ou “Fabim”, estaria sendo um verdadeiro distribuidor de drogas na região do Centro de Sobral e adjacências, sendo os principais pontos de venda: o ponto comercial que trabalhava no Centro da cidade, além da venda continua em sua própria residência.





Durante a prisão foi apreendida considerável quantidade de cocaína, maconha, balanças de precisão, dinheiro, relógios, celulares, notas promissórias, cheques, anotações, itens esses todos com vinculo direto ao tráfico de drogas.





Após a realização de todos os procedimentos necessários, o traficante flagranteado, fora levado para PIRS, ficando a disposição do Poder Judiciário.





Com informações da Polícia Civil