POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Uma ação da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, na última quarta-feira (22), resultou na prisão de um homem suspeito de vender diversos celulares oriundos de roubos e furtos.





Jose Oliveira Sousa (25), vulgo “Zezinho”, que já respondia por receptação e violência doméstica e familiar contra a mulher, fora novamente flagranteado pelo crime de receptação.





Após a prisão o acusado foi apresentado perante autoridade policial para realização de todos os procedimentos cabíveis.