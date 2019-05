Após um ano e nove meses do assassinato de policial civil, um dos criminosos já está em liberdade

Com menos de dois anos da morte brutal de um policial civil, em Fortaleza, um dos envolvidos no crime já está em completa liberdade e transitando pelas ruas de Fortaleza. Trata-se de Irlan Pereira de Oliveira, 19 anos, um dos responsáveis pela morte do inspetor José Hélio Ribeiro, da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC).





Na manhã do dia 5 de agosto de 2017, Irlan e dois comparsas, identificados como Igor Souza dos Santos e Lucas Matheus Cavalcante de Oliveira, saíram do bairro Montese e foram praticar assaltos no Carlito Pamplona, na zona Oeste de Fortaleza. O trio invadiu um lava-jato na Rua Pedro Américo e acabou baleando o inspetor.





Na ocasião, Hélio Ribeiro tinha ido buscar seu veículo que ele havia deixado ali, cerca de duas horas, para que fosse feita a lavagem. Os três assaltantes invadiram o local para praticar o roubo e perceberam que um dos clientes estava armado e que, provavelmente, seria um policial. Por conta disso, resolveram matá-lo ali mesmo, imediatamente.





Morte





Vários tiros foram disparados pelos bandidos. Dois deles atingiram o inspetor, na cabeça e no tórax. Em estado grave, Hélio foi encaminhado ao Instituto Doutor José Frota (IJF-Centro), onde morreu dois dias depois.





Os criminosos fugiram do local, mas acabaram presos no Parque Leblon, em Caucaia, por policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Nesta quarta-feira (22), durante uma abordagem de rotina, policiais militares se depararam com Irlan, que confessou ter participado da morte do policial, em 2017. Solto por ordem judicial, o assassino do inspetor se identificou para os PMs, forneceu seu endereço e foi liberado. O assassinato do policial civil ocorreu há apenas um ano e nove meses. Irlan, um dos autores confessos do latrocínio, já está outra vez nas ruas.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)