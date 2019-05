Diretoria Guarany S.C UNINTA define metas para o segundo semestre de 2019

Na tarde desta quinta-feira (23) a Diretoria do Guarany S.C UNINTA esteve reunida para definir metas do segundo semestre de 2019 e para a participação da Taça Fares Lopes. De acordo com o Diretor Administrativo rubro-negro, Tiago Dias Parente, dentre os objetivos traçados a inauguração da loja física do Cacique do Vale no Centro de Sobral, a confecção de um mascote oficial do clube para a Taça Fares Lopes e o programa sócio-torcedor estão entre as prioridades.





Já o Diretor Júlio Cesar Manso destacou que a reunião serviu para aumentar a interação entre as diretorias e revelou que a direção bugrina segue sondando jogadores e trabalha para a realização de um amistoso comemorativo com um grande clube brasileiro, que estará relacionado as comemorações dos 81 anos do Guarany de Sobral. Além disso, o dirigente demonstrou otimismo com a peneirada do clube que será realizada durante os dias 25 e 30 de maio, e também no dia 1 de junho.





Presente a reunião, o Diretor de Marketing do clube, Ary Cowboy, ressaltou que o Guarany trabalhará junto com a torcida para realizar uma ˜comemoração à altura do clube˜ no aniversário de 81 anos, que está previsto para ser celebrado no segundo semestre. Também estiveram presentes o Presidente do Clube, Mauro Fuzaro e os diretores Dr Welington, Dr Thyago Donatto e Dr Hermenegildo Neto.