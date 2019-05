UNINTA - Enfermagem realizará I Jornada de Empreendedorismo e Estética

O curso de Enfermagem do Centro Universitário Inta (UNINTA), realizará entre os dias 22 a 24 de maio a I Jornada de Empreendedorismo e Estética em Enfermagem, que abordará as temáticas Empreendedorismo em Enfermagem, Tecnologias do Cuidado, Gestão em Saúde, Estomaterapia, Estética e Temas Livres em Enfermagem. O evento acontecerá no auditório principal da instituição.





A jornada terá como palestrantes convidados os profissionais Dr. Audy Azevedo, especialista em medicina estética, master coach financeiro e dermatologista, Cláudia Galdino, enfermeira estomaterapeuta e empreendedora, Mikael Silva, enfermeiro especialista em estética avançada, Halana Macedo enfermeira acupunturista, terapeuta de Reiki e obstetra, Allyson Mendes enfermeiro emergencista, Sacha Gualberto enfermeira especialista em acupuntura e estética avançada e Ronaldo Tostes, enfermeiro esteticista e tatuador.





De acordo com a organização do evento o objetivo é promover a atualização técnico-científica dos acadêmicos e profissionais da área da saúde, disseminando conhecimento sobre os avanços científicos e técnicos no empreendedorismo em enfermagem e estética.





O momento contará com palestras, videopalestras, apresentação de trabalhos científicos com menção honrosa para os melhores trabalhos, sorteio de brindes e muito aprendizado envolvendo a área de estética e empreendedorismo em enfermagem.