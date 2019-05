UNINTA sediará Google I/O Extended em Sobral

Nesta quinta-feira (9) o Centro Universitário Inta – UNINTA sediará a extensão da conferência anual da Google. A atividade conhecida como Google I/O Extended é voltada para desenvolvedores, amantes de tecnologia e reunirá profissionais da área para palestras, oficinas e workshops com especialistas. A programação do evento também conta com transmissões ao vivo da sede da Google e webconferências com renomes da empresa.





A Google I/O Extended Sobral é aberta ao público e as inscrições pode ser feitas através do link:









Além das atividades, o público também conhecerá em primeira mão os lançamentos da empresa e as tendências do mercado.





Segundo a coordenação do evento, a programação terá início pela manhã e contará com uma apresentação da Analista de Suporte na Intersol, Ana Paula Lourenço Dos Santos, que também é fundadora das iniciativas Byte Girl e Pyladies Fortaleza. Sala de jogos, games e construção de aplicativos são alguns dos atrativos complementares que farão parte da programação do evento.









Google I/O





O Google I/O é uma conferência anual do Google voltada para o desenvolvimento de aplicações para os seus sistemas operacionais, especialmente o Android. A companhia também costuma aproveitar para apresentar novos apps. funções e gadgets, como celulares e tablets, no evento, que acontece desde 2008. Em 2019, o Google I/O será realizado entre os dias 7 e 9 de maio, em Mountain View, na Califórnia. São esperadas novidades sobre o Android, Google Assistente, Google Home e outros produtos da empresa.





Confira e baixe a programação completa: