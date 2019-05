URGENTE: UM BANDIDO MORTO E SEIS PRESOS APÓS CONFRONTO COM POLICIAIS MILITARES DO RAIO EM MARCO

Policiais do Raio de Acaraú foram recebidos a tiros por criminosos na cidade de Marco na tarde da última quinta-feira, 16, vindo um suspeito a morrer e seis foram presos. A Polícia Militar apreendeu arma, moto roubada, coletes e drogas na ocorrência.

Os policiais descobriram em um local ermo, por trás do conjunto habitacional em Marco, um esconderijo que estava sendo usado por indivíduos acusados de realizar assaltos.

Na aproximação dos policiais militares ao local onde estavam os acusados, um indivíduo ao ver a equipe policial tentou fugir atirando contra eles, que com inteligência revidaram os disparos.

Os demais comparsas renderam-se e foram presos pelos policiais militares. Na ação foram apreendidos quatro celulares, vários papelotes de maconha, 4 coletes balísticos e uma moto Honda Bros 160cc cor preta placa POB 3846 de Santana do Acaraú com queixa de roubo.

Com informações do Portal Vale do Acaraú via CN Notícias