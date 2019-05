MULHER É LESIONADA A FACA NO CENTRO DE SOBRAL; VÍDEO

Um internauta registrou uma mulher sendo socorrida pelo SAMU para o hospital Santa Casa de Sobral. A vítima foi lesionada a faca. Segundo informações de testemunhas, duas mulheres lesionaram a vítima com duas perfurações nas costas. As autoras do crime fugiram em seguida, tomando rumo incerto.





A Polícia Militar foi acionada, realizou diligências, mas as infratoras não foram localizadas.