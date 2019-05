Programa Santander Graduação oferta bolsas para acadêmicos do UNINTA

Buscando ofertar aos estudantes a melhor experiência durante a jornada acadêmica, o Centro Universitário Inta (UNINTA), em parceria com o Programa Santander Graduação, divulga edital de seleção que concederá bolsas em dinheiro aos acadêmicos selecionados. As inscrições são válidas tanto para estudantes da graduação presencial quanto da modalidade a distância e poderão ser realizadas até 3 de junho.





Entre os requisitos obrigatórios para participar da seleção, o estudante deve ter pelo menos 18 anos, ter integralizado entre 20% e 80% do curso, ter um Índice de Rendimento Acadêmico (IRA) igual ou acima de 7,5, apresentar renda familiar bruta de até 2,5 salários mínimos por pessoa e ser correntista ativo do Santander.





A bolsa, de R$300,00 mensais, que será recebida ao longo dos 12 meses, terá livre utilização e será paga de forma direta ao estudante através do Santander Universitário. Para participar da seleção, o estudante deve preencher o formulário disponível no anexo do edital e também realizar seu cadastro através do aplicativo para smartphones Santander Universitário.





A seleção será realizada através de entrevista, onde deverá ser apresentado o currículo, Vittae ou Lattes, e será avaliada também a proatividade, a oratória, criatividade e o domínio de informática. O resultado será divulgado até o dia 15 de julho.





Os alunos selecionados terão que, como parte de suas obrigações, permanecer matriculados na instituição durante o período do programa, ter carga horária semanal de 12 horas para participar de atividades como grupos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, desempenhar funções administrativas, dentre outras informadas no edital.





Veja o passo a passo para baixar o aplicativo:





1 – Acesse a Play Store ( Android ) ou a App Store ( iOS ) e baixe o Aplicativo “Santander Universitário”;

2 – Faça seu cadastro, usando sua conta do Facebook ou do Google;

3 – Clique em “Bolsas de Estudos”;

4 – No campo “Buscar sua Universidade”, digite: “Inta” e pesquise;

5 – Clique no resultado “INTA – Instituto Superior de Teologia Aplicada” e faça a inscrição.