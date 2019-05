Fisioterapia entrega jaleco para as turmas 42 e 43 durante cerimônia

O Curso de Fisioterapia do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveu, na quinta-feira (16), a Cerimônia do Jaleco com as turmas 42 e 43. O momento reuniu os familiares, amigos e docentes dos acadêmicos no auditório da instituição.





A ocasião contou com um discurso do coordenador do curso, Prof. Me. Rômulo Goulart, no qual explicou a história do uso do jaleco e o seu significado para os profissionais da área de saúde. O juramento da cerimônia foi proferido pela acadêmica Samiryan Meneses Freitas, que representou a união das duas turmas.





Em entrevista, o coordenador explicou o objetivo do evento. “Nós da Fisioterapia acreditamos que esse é um momento muito importante tanto para os alunos quanto para família, que aqui também se faz presente, celebrando essa ocasião tão marcante. E falar sobre o que simboliza o jaleco, a priori como proteção, mas também como um sinal de respeito, autoridade e que ao vestir o jaleco o aluno tenha esse entendimento de que ele está representando a sua classe, no caso a Fisioterapia, a qual nós respeitamos e acreditamos que tem mudado e transformado vidas e a sociedade.”





Os pais também foram homenageados com uma mensagem da aluna Ana Rayra Alves Novaes, que ressaltou a importância do apoio dado desde o começo de suas vidas. “Se há algo que faz diferença na formação da personalidade e vida de uma pessoa é o amor que ela recebe. Em todo o caminho até aqui existe muito de vocês. Saibam que são partes fundamentais nessa caminhada. Chegamos aqui por termos vocês ao nosso lado.”





A mesa do evento foi formada pelo coordenador do curso, Prof. Me. Rômulo Goulart, a assessora pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PRODEG), Profa. Dra. Sílvia Azevedo, a Diretora de Estágios, Profa. Me. Lourdes Claudênia Aguiar e o presidente do Centro Acadêmico do curso, Félix Neto.