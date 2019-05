Suspeito de envolvimento em assalto a ônibus com trabalhadores é preso pela PM

Uma ação rápida realizada por uma equipe da Polícia Militar do Ceará (PMCE), nesta sexta-feira (17), em Meruoca – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) –, resultou na prisão de um dos suspeitos de participarem de um assalto contra um ônibus que transportava trabalhadores, crime ocorrido na madrugada de hoje, na descida da serra. No momento da captura, Ernandes Lima da Anunciação (20), sem antecedentes criminais, estava em uma motocicleta tomada de assalto em um dos pontos de parada do coletivo. O infrator e a moto foram levados para a Delegacia Regional de Sobral.





Na madrugada de hoje, equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) foram informadas via Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) – da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE) – sobre assaltos realizados na localidade de Boa Vista, zona rural de Meruoca, por três indivíduos divididos em duas motos, uma delas já fruto de roubo por parte do trio. Entre os alvos dos criminosos, também estava um ônibus que transportava trabalhadores para uma empresa, situada em Sobral.





De posse de informações iniciais, como características dos suspeitos e das motocicletas utilizadas por eles, os agentes de segurança deram início às buscas. Durante as diligências, a composição avistou um homem em atitude suspeita em uma moto parecida com uma das descritas pelos denunciantes. Foi dada ordem de parada, mas o condutor não atendeu a determinação e acelerou. Houve perseguição, e, em um ponto da via, o infrator freou bruscamente e caiu. Ernandes Lima da Anunciação sofreu arranhões devido à queda. Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, e ele foi encaminhado para o hospital. Uma segunda moto foi abandonada pelos outros suspeitos em um matagal. O veículo foi levado para a delegacia.





Ernandes foi apontado como um dos integrantes do trio responsável pelos assaltos. Após receber atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado em flagrante por roubo. A moto conduzida pelo infrator, que havia sido roubada durante as ações criminosas, também foi levada para a unidade da Polícia Civil. A Delegacia Municipal de Massapê dará continuidade às investigações, com o objetivo de capturar os demais envolvidos no crime.





(SSPDS/CE)