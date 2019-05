Polícia Civil do Ceará recupera carga de celulares roubada no Rio Grande do Sul avaliada em R$ 100 mil

Uma investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) resultou na recuperação de parte de uma carga avaliada em R$ 100 mil, que havia sido roubada do Aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, em fevereiro deste ano. Duas pessoas foram presas em flagrante no bairro Quintino Cunha – Área Integrada de Segurança 6 (AIS 6) de Fortaleza, na última quarta-feira (15). As informações foram repassadas em coletiva de imprensa, na tarde desta sexta-feira (17), na sede da delegacia especializada na Capital cearense.





Após diligências na Capital, a DRFVC identificou uma residência localizada na Rua Aline Vieira Colares, no Quintino Cunha, que era apontada nas investigações como o local usado para o armazenamento de materiais roubados. Ainda conforme as apurações, os bens ficavam sob a responsabilidade do casal Carlos Alexandre Moreira Almeida (38) e Ana Paula Félix Oliveira (31), ambos sem antecedentes.





Chegando ao local, a equipe se identificou como policiais, mas os suspeitos demoraram a abrir o imóvel. Foi quando uma parte dos profissionais de segurança foi até os fundos da propriedade e visualizou Carlos Alexandre jogando algumas caixas em um terreno baldio. Rapidamente, a equipe entrou na residência, mas os suspeitos tentaram fugir e foram contidos. A mulher chegou, inclusive, a agredir um dos policiais.





Por meio de buscas, foram encontrados cerca de cem aparelhos celulares. Após averiguação junto à Polícia Civil do Rio Grande do Sul, foi constatado que os dispositivos pertenciam à carga roubada em fevereiro, na capital gaúcha. O casal foi levado à sede da DRFVC, onde foi autuado em flagrante por receptação qualificada e resistência.





(Polícia Civil CE)