Após pressão, Vaticano oficializa demissão de bispo brasileiro

Monsenhor Vilson Dias de Oliveira é acusado de abafar casos de assédio sexual por parte de padre envolvendo ex-coroinhas no interior de SP.





O Vaticano aceitou a renúncia do monsenhor Dom Vilson Dias de Oliveira ao governo pastoral da diocese de Limeira (SP). O papa Francisco oficializou a demissão do religioso — que já estava sendo pressionado a deixar a igreja — em comunicado divulgado nesta sexta-feira (17).





Dom Vilson é acusado de acobertar abusos do padre Pedro Leandro Ricardo, em cidades do interior paulista. As vítimas seriam ex-coroinhas da igreja e ainda menores de idade quando os crimes teriam acontecido.





Em carta aberta publicada pela diocese, Vilson disse: "reconheço minhas limitações".





O caso dos ex-coroinhas foi divulgado pelo Jornal da Record no começo deste ano. Quatro jovens alegam terem sofrido abusos por parte do padre, que passou por igrejas nas cidades de Limeira, Americana e Araras. Ricardo foi afastado até a conclusão das investigações.





O inquérito no Ministério Público Federal está sob sigilo.

