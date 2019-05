URGENTE! VACINE SEUS FILHOS CONTRA AS DROGAS, ANTES QUE SEJA TARDE!

Foi lançado no último sábado, dia 18/05/2019, na Escola de Ensino Médio Ministro Jarbas Passarinho, a convite da Diretora Sra. Liliane em parcerias com Lions Club Ribeiro Ramos, o projeto "Converse com o seu filho, antes que o traficante o adote".





Esse projeto tem mais de 30 anos e tem como objetivo principal, conscientizar os pais, da importância da família, juntamente com a escola no combate a prevenção as drogas.





É um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, e tem como missão diminuir a violência e educar nossos jovens para o sucesso.





Este projeto é destinado às escolas, associações, empresas e comunidades. Se você deseja abraçar a nossa campanha, una-se a nós. Entre em contato com a gente.





Fone: (88) 9 8805 8293.





Público alvo: são os pais





A luta é nossa! SEja nosso parceiro!