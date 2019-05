Vereador Tiago Ramos diz sofrer perseguição de uma empresa que presta serviço à Câmara de Sobral

O vereador do MDB, Tiago Ramos abriu o microfone do Plenário 5 de Julho, no início da sessão de terça-feira, para criticar mais uma vez a página eletrônica da Sobral.TV e seus integrantes. O desabafo em tom de ódio, foi levantado após o Facebook do Sobral.TV divulgar uma imagem em que mostra o carro oficial da Câmara, que é guiado pelo vereador estacionado em via pública com a seguinte descrição: "Carro oficial da Câmara Municipal de Sobral é flagrado sem adesivo e estacionado na contra-mão de direção. Vereador responsável pelo patrimônio público. Vereador Tiago Ramos".

Tiago Ramos assegurou que o carro que aparece na foto é o que ele utiliza, e que estaria estacionado regularmente em frente a sua residência, e de forma correta. "Isso é uma perseguição dessa empresa que recebe verba da Câmara, com os vereadores dessa casa. Presidente Carlos do Calisto, espero que o Senhor tome alguma providência, contra esses vagabundos", disse Tiago Ramos.





(Wilson Gomes)