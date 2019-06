A MATANÇA VOLTOU! HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO NO BAIRRO PADRE PALHANO

Morreu em um dos leitos do hospital Santa Casa, o cidadão que foi baleado na manhã de hoje (12), por volta das 10:00h, no bairro Padre Palhano. De acordo com as informações colhidas no local do crime, a vítima seguia destino ao trabalho, quando nas imediações da escola Maria José Ferreira Gomes, foi abordado por elementos que anunciaram o assalto, além de levar a moto, as carniças atiraram na cabeça da vítima.









IDENTIFICAÇÃO DA VÍTIMA:





Jocelio do Santos Frederico, 42 anos, motorista, não resistiu os ferimentos e veio a óbito em um dos leitos do hospital Santa Casa. O corpo foi encaminhado para o instituto médico legal de Sobral. A polícia civil vai investigar o caso.





