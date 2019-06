Um violento acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 12, na avenida John Sanfor, bairro Junco.





O condutor de um carro perdeu o controle do veículo, vindo a colidir em uma coluna de um comércio situado na mesma avenida. Milagrosamente, uma pessoa que estava no estabelecimento saiu ilesa. No sinistro, houve apenas danos materiais.





Veja nas imagens o violento acidente: