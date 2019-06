Acadêmicos de Engenharia de Produção visitam a Cervejaria Ambev, em Aquiraz

Na tarde da última sexta-feira (31), os estudantes do curso de Engenharia de Produção do Centro Universitário Inta (UNINTA) participaram de uma visita técnica a empresa Cervejaria Ambev, em Aquiraz, CE. A turma esteve acompanhada pelos professores Flávio Albuquerque, Engenheiro Químico; Richardson Mendes, Engenheiro de Produção; e Auceliane André Lima, Coordenadora do Curso e Engenheira Química.





Durante a visita, os acadêmicos conheceram a história da cervejaria, seu funcionamento interno e o processo seletivo para se tornar um estagiário e possível funcionário da companhia. Após a apresentação da missão e valores, foi visitado também a linha de produção, que conta com uma avançada tecnologia de automação.





A docente Juliany Simplício explica que a empresa já é uma parceira do Curso de Engenharia de Produção e sempre está disposta a receber os estudantes do curso. “É uma atividade muito enriquecedora para o aprendizado do acadêmico, visto que nesse processo o estudante consegue relacionar a teoria aprendida em sala de aula com as práticas na empresa. Os alunos que puderam participar da visita ficaram muito entusiasmados com a oportunidade”, comentou.





Foram apresentados também diversos processos internos e laboratórios da empresa, que conta com reaproveitamento da maioria dos insumos que são utilizados na fabricação da cerveja, uma vez que são transformados em ração animal. A Ambev conta com cerca de duzentas marcas de bebidas, entre elas Budweiser, Stella Artois e Beck’s, Leffe, Hoegaarden, Bud Light, Skol, Brahma, Antarctica, Quilmes, Michelob Ultra, Harbin, Sedrin, Klinskoye, Sibirskaya Korona, Chernigivske®, Hasseröder e Jupiler.