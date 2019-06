Avaliação técnica de atletas agrada Comissão e Diretoria do Guarany S C UNINTA

Na manhã do último sábado (1) foi realizado no estádio do Junco o último dia de avaliação técnica de atletas promovida pelo Guarany S.C UNINTA. Durante três de dias de atividades e com o total de 300 jovens inscritos, a comissão técnica e a diretoria do clube analisaram fundamentos e aptidões dos atletas com o objetivo de descobrir novos talentos para compor o elenco que disputará a Taça Fares Lopes 2019.





Segundo o comandante da equipe do Cacique do Vale, Gilmar Silva, as expectativas referentes a avaliação técnica foram confirmadas. ˜Sabíamos que a região possui atletas que podemos olhar melhor. Agora iremos selecionar em torno de 22 jovens e realizar uma nova etapa de treinamentos. Posso adiantar que gostamos do que foi apresentado˜, colocou o técnico que comandará o bugre na competição.





Acompanhando de perto as atividades, o Diretor de Futebol do Guarany, Julio César Manso, falou sobre as próximas etapas da avaliação técnica. ˜Os atletas selecionados terão o nome divulgado nas nossas redes sociais após o dia 5 de junho. A partir do dia 10/06 iniciam uma nova sequência de treinamentos, que terminará com um amistoso. Desta forma, o professor Gilmar e nossa comissão técnica terão tempo de realizarem uma avaliação mais criteriosa e optar por atletas que tenham capacidade de compor nosso elenco para a busca do título da Fares Lopes˜, afirmou o dirigente rubro-negro que ainda destacou a continuidade do processo de observação técnica através do acompanhamento presencial dos campeonatos de bairros e municipais.





Além da presença da torcida e dos familiares que apoiavam os atletas locais, uma equipe interdisciplinar do Centro Universitário Inta (UNINTA) deu o suporte clínico do evento. As professoras Rosalice Araújo e Francisca Rocha, o coordenador da graduação de Fisioterapia, Rômulo Goulart, ,\além da Pró-Reitora de Extensão e Responsabilidade Social, Regina Aguiar e estudantes do cursos de Fisioterapia, Educação Física e Enfermagem estiveram no local. Foram realizados dois atendimentos ligados aos efeitos do caraterístico calor sobralenses.