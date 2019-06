Carregar celular na cama pode causar acidentes; veja cuidados

Professor enumera o que você deve fazer para evitar problemas com seu equipamento.



Conversamos com o coordenador pedagógico de Engenharia Eletrônica da Universidade de Fortaleza (Unifor), Wellington Alves de Brito, que nos explicou 7 dicas básicas para evitar que você tenha problemas ao recarregar seu smartphone.





Será que usar um produto não original é assim tão arriscado? E como recarregar o aparelho de forma a não correr riscos de explosão e também de dar uma vida útil maior para a bateria do seu aparelho? Confira agora:





1 – Quais os riscos para o uso de carregadores piratas?





Basicamente, pode-se apontar três riscos no uso de carregadores piratas: Dar choque, explodir ou pegar fogo. O melhor carregador que existe é o carregador original projetado para seu aparelho. O carregador pirata vai reduzir a vida útil de sua bateria. Isto porque, o carregador original tem controle de carga o que garante que ele forneça somente a quantidade de energia adequada para carregar a bateria, interrompendo este fornecimento quando a carga estiver completa.





2 – Por que é importante ser um carregador original?





O principal aspecto a considerar é que produtos piratas não passagem por checagem de qualidade nem recebem atestados de órgãos reguladores e, portanto, não seguem regras de segurança no processo de fabricação. Sem este processo de controle os fabricantes de carregadores piratas usam material de baixa qualidade e dimensões inadequadas como, por exemplo, fios muito finos, que faz com que o carregamento seja muito lento e pode levar ao superaquecimento. Como estes produtos não utilizam plásticos e fios anti-chamas isto levar provocar chamas, explosões e até mesmo fuga de corrente e provocação de choques elétricos.





3 – Pode acontecer problemas com um carregador original?





Pode, mas as chances são muito menores. Por exemplo, carregadores originais vêm com um fusível em seu interior que queima em caso de sobrecarga, impedindo que essa passe para o aparelho ou até para o ambiente, causando os incêndios e choques.





4 – É inseguro usar o carregador em cima de produtos inflamáveis ou da cama?





Com explicado antes, uma das possibilidades é que o aparelho ou os cabos aqueçam. Neste caso, pode haver produção de faíscas e, caso estas faíscas entre em contato com material inflamável, poderá gerar um incêndio de grandes proporções caso o ambiente seja propício.





5 – Que precauções se deve ter ao recarregar o smartphone?





No caso de uso de produtos não oficiais é melhor tomar algumas precauções como evitar usá-los durante a carga, pois isto pode forçá-lo mais ainda e acelerar o processo de aquecimento. Nunca deixar o celular carregando durante a noite, muito menos, em cima da cama ou debaixo do travesseiro ou de qualquer material inflamável, pois caso haja algum problema poderá desencadear um incêndio que se alastrará rapidamente podendo trazer consequências catastróficas.





6 – Usar fone de ouvido enquanto carrega o smartphone é perigoso?





O risco existe, assim como tem risco em usar o celular enquanto o mesmo está carregando. Mas este risco é maior, como já explicado, se o carregador não for original. No caso de fone com fio, se o mesmo estiver com mal funcionamento, a tensão pode passar para os fios do fone de ouvido e provocar um choque diretamente na cabeça, potencializando os efeitos negativos. No caso de usar fone de ouvido sem fio, este risco não existe pois não há contato direto do fone com o aparelho. O choque pode existir no contato direto com o aparelho.





7 – Quais as últimas dicas para nos mantermos em segurança ao recarregar o celular?





Dicas para conservar ou aumentar a vida útil do seu carregador e também do seu celular:





– Evite usar seu celular enquanto carrega para não esticar muito o cabo e não forçar os fios e conectores;

– Evite enrolar ou dobrar muito o cabo

– Evite colocar para carregar ou armazenar seus aparelhos expostos a muito calor ou ao sol.





(Diário do Nordeste)