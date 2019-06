CID GOMES SE AUSENTA E NÃO VOTA A MP 871 (COMBATE A FRAUDES NAS APOSENTADORIAS DO INSS)

Ontem o Senado Federal aprovou a Medida Provisória 871/2019 que visa combater as fraudes nas aposentadorias do INSS.

A MP tinha até hoje para ser aprovada no Senado, do contrário caducaria. Foram 55 votos favoráveis e 12 contrários.





A MP poderá gerar economia de até R$ 9,8 bilhões logo no primeiro ano, de acordo com o governo. Mais de 5,5 milhões de benefícios pendentes de análise por irregularidade devem ser revisados. Aprovada na forma do Projeto de Lei de Conversão (PLV) 11/2019, a MP 871/2019 segue agora para a sanção da Presidência da República.