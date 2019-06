COMPARTILHE! "Zé de Valério" desafia as autoridades e continua em fuga no sertão após matar universitária

Depois de 46 dias de fuga, o vaqueiro José Pereira da Costa, o “Zé do Valério”, continua desafiando o aparato da Segurança Pública cearense e prossegue sua luta para evitar a prisão ou um eventual confronto com a Polícia. Neste período, já percorreu mais de 300 quilômetros, passando por seis Municípios, cruzando matagais, serrotes, riachos, rios e enfrentando a caatinga.





A última aparição do bandido teria ocorrido no fim de semana passado, na zona rural entre os Municípios de Independência e Crateús, onde tentou roubar a motocicleta de uma mulher, mas não teve êxito. Disparou tiros contra a vítima, que mais tarde relatou o seu desespero ao cruzar com o criminoso.





“Zé de Valério” é caçado pelas autoridades desde a manhã do dia 25 de abril último, quando o corpo da estudante universitária Daniele Oliveira da Silva, 20 anos, foi encontrado em um matagal às margens da estrada que liga a cidade de Pedra Branca à localidade de São Gonçalo, na zona rural daquele Município (a 285Km de Fortaleza). De acordo com a Polícia, Daniele foi raptada, estuprada e morta pelo vaqueiro.





No seu roteiro de fuga sertão adentro, o criminoso saiu de Pedra Branca e já passou pelos Municípios de Senador Pompeu, Quixeramobim, Boa Viagem, Independência e, por último, chegou a Crateús. Sua intenção seria sair do Ceará e entrar no território do estado do Piauí.





Buscas terrestres e aéreas (com a utilização de helicópteros) já foram feitas desde o mês passado, mas o bandido não foi encontrado. Profundo conhecedor da mata, ele se esconde durante o dia e percorre dezenas de quilômetros à noite, quando tem a noite como sua aliada.





