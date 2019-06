Chefe da Procap tem filho em alto cargo de confiança no Governo Camilo Santana

A procuradora Vanja Fontenele, chefe Procuradoria de Justiça dos Crimes contra a Administração Pública (Procap), do Ministério Público do Estado do Ceará, tem filho exercendo alto cargo de confiança no Governo Camilo Santana.





Lúcio Filho é gerente de Rádios na comunicação do governador. Ele é responsável pela censura do conteúdo produzido por todas emissoras no Estado.









Em tempo





A presença de Lúcio Filho em cargo de relevância na gestão petista caracteriza conflito de interesses com exercício do cargo de chefe da Procap.





Em tempo II





Ou procuradora Vanja Fontenele deixa função ou seu filho sai do cargo de gerente de rádio. Os dois não podem ficar.