Concursos no CE: Governo estuda exceções para nomeação de servidores

Aprovados no último concurso dos Bombeiros têm até este mês para serem chamados. Certames da Seduc, Secult, Detran e Ematerce também aguardam respostas.





A Secretaria de Planejamento do Ceará (Seplag) confirmou que estuda exceções à suspensão de nomeações de novos servidores do Estado. De acordo com a assessoria da Pasta, o tema deve ser discutido em reunião do secretário Mauro Filho (PDT) e do governador Camilo Santana (PT), ainda sem data.





Novos concursos, entretanto, seguem suspensos pelo menos até setembro, conforme anunciou Camilo, na última segunda (3), no Seminário Prefeitos do Ceará 2019.





Vale lembrar que outros poderes, como Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça e Ministério Público estadual, não serão afetados, já que a restrição limita-se ao Executivo estadual. Entretanto, o próprio TRE-CE anunciou que não realizará concurso este ano.





Concurso dos bombeiros: prazo termina neste mês





A preocupação maior é com os concursos que se aproximam da perda de validade, o que pode fazer com que seus aprovados tenham que ser obrigados a submeter-se a um novo certame. É o caso, por exemplo, do concurso para o Corpo de Bombeiros Militares, que, segundo a associação da categoria, vence neste mês.