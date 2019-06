CRUELDADE: Cachorro é eletrocutado com arma de choque por vigilante dentro de casa no Ceará

Um vigilante foi preso suspeito de eletrocutar um cachorro com uma arma de choque, modelo teaser, nesta quarta-feira (19) na cidade de Quixadá, interior do Ceará. O cão foi encontrado na casa do suspeito bastante assustado e com marcas no corpo.





Segundo a polícia, a prisão ocorreu após uma denúncia anônima, que informou que o vigilante estava maltratando o cão dentro da sua residência.

A equipe da Polícia Civil seguiu até o local e encontrou o cachorro. De acordo com o delegado Renato Magalhães, foram realizadas buscas no domicílio e os policiais encontraram a arma de eletrochoque.





O aparelho estava com baterias e funcionando normalmente, de acordo com o delegado.





“O cachorro, aparentemente muito assustado, foi resgatado pela nossa equipe. Ele deverá aguardar decisão da Justiça para saber qual destino terá, apesar de o vigilante ter afirmado que quer o animal de volta”, disse o delegado Renato Magalhães.





O vigilante foi detido e conduzido para a Delegacia de Quixadá. Ele alegou que não estava fazendo nenhum mal ao cão. O homem foi autuado em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus tratos ao animal. Após prestar esclarecimento, ele foi liberado.