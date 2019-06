DENÚNCIA: Cobrança indevida de flanelinhas no centro de Sobral incomoda motoristas

Internauta relata o constrangimento e a cobrança abusiva por parte dos flanelinhas no centro de Sobral.

Veja a denúncia na integra:

"Boa tarde ! caros administradores venho comunicar algo que frequentemente vem acontecendo comigo e creio que com vários sobralenses.









Que seria a cobrança abusiva dos flanelinhas, onde aquelas pessoas que trabalham no centro de Sobral que precisam estacionar o seu veículo prx ao seu trabalho é abordado quase todos os dias e cobrado pelos mesmos ( sendo que as vezes os flanelinhas que pastoram no mesmo local um pela manhã e outro pela tarde ou seja temos que pagar 2 vezes).









Na minha opinião acho isso muito incorreto pois o transporte já sai tão caro com tantas taxas á ser paga e ainda temos que ser cobrados por algo que não devemos e já estar sendo tão comum que nada é feito."