Diretores da Santa Casa buscam em Brasília apoio a projetos do Hospital

Parlamentares se comprometeram a apoiar a concretização de projetos que beneficiarão toda a população da região noroeste do Ceará.

O diretor geral da Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS), Klebson Carvalho Soares, e o diretor de Ensino, Vicente Pinto, estiveram em Brasília na última terça-feira (25) com o objetivo de pleitear a liberação de verbas oriundas de emendas parlamentares destinadas ao custeio e implementação de importantes projetos para beneficiar cerca de 1,8 milhões de pessoas dos 55 municípios atendidos pelo Hospital na região noroeste do Ceará.





Na oportunidade, os diretores fizeram visitas aos deputados federais Moses Rodrigues (MDB/CE), Leônidas Cristino (PDT/CE), Robério Monteiro (PDT/CE), Júnior Mano (PR/CE) e Aníbal Gomes (DEM/CE), os quais compõem a bancada cearense na Câmara Federal. Na pauta de reuniões com os parlamentares, a direção da Santa Casa pleiteou o apoio financeiro a projetos do Hospital e a articulação, junto ao Ministério da Saúde, para a liberação de verbas referentes a emendas já aprovadas.





Uma das emendas aprovadas em benefício da Santa Casa foi de autoria do deputado Moses Rodrigues, do ano de 2017, destinada à aquisição de máquinas de Hemodiálise. Com esse recurso, será possível a aquisição de 22 novas máquinas para o setor, que adquiriu recentemente outras 26 máquinas de diálise e 40 novas poltronas.





Outra pauta em destaque foi a solicitação de apoio para a publicação da habilitação do Centro de Parto Normal da Santa Casa (CPN), aprovada no ano passado. “A publicação dessa habilitação permitirá o Hospital ser beneficiado com a verba de custeio de 70 mil reais para o serviço. Já fizemos mais de 4 mil atendimentos na unidade em 1 ano e meio de funcionamento, além de também contarmos com a Casa da Mamãe, que acolhe mães que estão com bebês internados no Hospital”, explica o diretor geral da Santa Casa, Klebson Carvalho Soares.





“A Santa Casa realizou quase 6 mil partos em 2018, o maior volume de partos do Ceará”, lembra o diretor geral do Hospital. Segundo ele, os deputados se mostraram sensibilizados pelos relevantes serviços prestados pela Santa Casa na sua larga área de abrangência.





Sobre esse e outros pleitos, os deputados da bancada cearense se comprometeram a agendar um momento para discussão do assunto com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que na ocasião estava em viagem ao exterior.





Novos pleitos





Sendo um dos dois hospitais do Estado com o serviço de Oncologia, a Santa Casa se enquadra no Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, o PRONON, que destina verbas oriundas de renúncia fiscal a projetos de oncologia. Em reunião com os parlamentares, os diretores da Santa Casa apresentaram um projeto orçado no valor de quase 7 milhões, dos quais R$ 5.937.631,00 serão destinados à aquisição de equipamentos, dentre eles um equipamento para realização de braquiterapia, um tipo de radioterapia interna que permitirá o tratamento de câncer de colo de útero.





De acordo com Klebson Carvalho, o projeto também prevê a aquisição de outros equipamentos que vão beneficiar o atendimento ao paciente oncológico e principalmente a ampliação da capacidade de realização de cirurgias oncológicas. O projeto inclui ainda a reforma das instalações da Quimioterapia, custo orçado em R$ 973 mil reais.





A Santa Casa também possui um projeto no valor de R$ 250 mil reais, que se enquadra no Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência (PRONAS), e prevê a aquisição de equipamentos com vistas ao atendimento de pacientes com deficiência auditiva.





“A visita foi muito boa porque tivemos a oportunidade de conversar com os deputados da região noroeste do Ceará. Todos os parlamentares se comprometeram a ajudar no recebimento dos recursos referentes às habilitações conferidas ao Hospital”, avalia Klebson Soares.





Além das emendas individuais, os representantes do Ceará na Câmara Federal também se comprometeram a articular a proposição de uma emenda da bancada cearense em benefício da Santa Casa.