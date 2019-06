Moradores do Distrito de Caioca denunciam a precariedade na saúde pública do referido distrito. Apenas uma ambulância é disponibilizada para atender duas localidades: CAIOCA E SALGADO DOS MACHADOS.





Segundo os moradores, a falta de uma ambulância permanente no distrito, tem prejudicado os pacientes carentes que precisam de atendimento especial, tendo às vezes que tirar dinheiro do próprio bolso custear o deslocamento até sede do município.