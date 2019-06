Em 24 horas, Ceará registra o assassinato de quatro mulheres

No intervalo de menos de 24 horas, quatro mulheres foram assassinadas no Ceará, fato que aumenta para 90 o número de crimes do gênero no estado neste ano. Na madrugada desta quinta-feira uma mulher foi morta na Região do Cariri.





Veja a seguir, a sequência dos assassinatos de mulheres no Ceará em 24 horas.





1 – (Quarta-Feira, 5/6) – No começo da manhã, por volta de 6 horas, o corpo de uma mulher é encontrado por pescadores e nativos da Praia da Pesqueira, no Distrito de Taíba, no Município de São Gonçalo do Amarante. O corpo foi encontrado sobre uma jangada. A vítima não foi identificada. A mulher apresentava muitas lesões pelo corpo e perfurações na cabeça. A Polícia trabalha com a hipótese de a vítima ter sido assassinada eo corpo atirado ao mar pelos assassinos.





2 – (Quarta-Feira, 5/6) - No começo da tarde, o corpo da adolescente Ana Klênia Sousa dos Santos, 14 anos, é encontrado em sua residência. A estudante estava seminua e morta a golpes de faca, o que levou a Polícia a suspeitar que ela tenha sofrido abuso sexual e assassinada. Um tio da garota foi preso logo em seguida e confessou o crime. AS roupas dele, sujas de sangue, e a faca usada no assassinato foram encontradas enterradas na casa dele.





3 – (Quinta-Feira, 6/6) – No começo da madrugada, moradores do bairro Itambé, em Caucaia, são acordados com tiros nas ruas. Logo depois, o corpo de uma jovem foi encontrado em via pública. A garota, aparentando em torno de 20 anos, estava amordaçada e apresentava tiros na cabeça. A vítima não foi ainda identificada.





4 – (Quinta-Feira, 6/6) – Por volta de 2h30 a Polícia Militar foi acionada para ir ao bairro Romeirão, em Juazeiro do Norte, onde o corpo de uma mulher foi encontrado com sinais de violência. Ao chegar no local os PMs se deparam com a vítima já morta. Tratava-se de Rosimeire da Silva Bezerra, 36 anos, morta com várias facadas. Um suspeito do crime foi identificado pela Polícia.





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)