Grendene realiza a edição 2019 do Mova-se

No domingo, dia 02 de junho, a Grendene realizou a edição 2019 do Mova-se. Um evento destinado para o incentivo à qualidade de vida. Sendo este um momento de desdobramento das diversas ações voltadas para o bem-estar físico e mental que a empresa desenvolve com os colaboradores.

Cerca de 1.300 pessoas, entre colaboradores da Grendene e comunidade estiveram no Mova-se, participando de uma caminhada e corrida que teve um percurso de 6,5 KM.





O evento não tem caráter competitivo e sim incentivo de hábitos saudáveis, deste modo, todos os participantes receberam medalha de participação.