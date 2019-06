Farra de deputados federais em viagens pelo mundo é denunciada pela Folha de S. Paulo

O jornal Folha de S. Paulo e o portal UOL trazem nesta segunda-feira (24) reportagem abordado farra de deputados federais em viagens pelo mundo. Entre os nomes estão dois cearenses: José Airton Cirilo (PT-CE) e AJ Albuquerque (PP-CE). Ambos se defendem dizendo que viagens não foram turismo e sim trabalho, apesar de ter tido momentos de folga.

Zé Airton imita jogador português Eusébio em Lisboa





Segundo a reportagem, Cirilo foi um dos oito deputados federais da comitiva brasileira que passou cinco dias visitando, em missão oficial, locais turísticos de Lisboa e Fátima com praticamente todas as despesas pagas pela Câmara —passagens aéreas e diárias que somaram quase R$ 10 mil para cada um. No dia 2 de maio, ele aparece fazendo pose ao lado da estátua do jogador português Eusébio (a foto foi postada pelo petista em suas redes sociais).





Permitidas pelas regras da Casa, as viagens internacionais dos deputados têm levado desde outubro do ano passado uma média de 26 parlamentares para fora do país, por mês, para destinos de Estados Unidos, Europa e Ásia, alguns mais de uma vez.





Ainda de acordo com a matéria, Só de janeiro de 2018 a janeiro de 2019, esses deslocamentos custaram R$ 3,9 milhões. Os custos totais foram obtidos pela Folha por meio da Lei de Acesso à Informação.





O objetivo oficial das viagens, autorizadas ou negadas por decisão do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), é, entre outros, dar aos deputados “acesso a novos conceitos, políticas públicas e experiências legislativas úteis ao Brasil”.





