Fim de semana sangrento no Ceará deixa 34 mortos em assassinatos e acidentes de trânsito

Ao menos, 34 pessoas tiveram morte violenta no fim de semana no Ceará. Em todo o estado, as autoridades da Segurança Pública registraram 17 casos de assassinatos e mais 17 acidentes de trânsito com óbitos. Em desastre ocorrido da noite do domingo (9), quando jovens morreram quando o carro em que eles viajavam caiu em um açude na zona rural do Município de Barro, no Cariri (a 467Km de Fortaleza). Este foi o acidente mais grave do período entre a sexta-feira (7) e o começo da madrugada de hoje (10).





Dezessete pessoas foram mortas no Ceará em três dias. Em Fortaleza, a Polícia registrou um duplo homicídio, no começo da madrugada de hoje (10), na Favela dos Cocos, na Praia do Futuro (zona Leste da Capital). Um tiroteio entre membros de facções teria gerado as mortes.





Além do duplo homicídio na Praia do Futuro foram registrados crime de morte nos bairro Álvaro Weyne (onde o corpo de uma mulher com marcas de tiros foi encontrado ao lado a Via Férrea) e Antônio Bezerra(onde um “flanelinha” foi assassinado a facadas, na Avenida Mister Hull, debaixo do viaduto).





Na Região Metropolitana de Fortaleza, um jovem de apenas 17 anos, identificado como Rodrigo de Araújo Soares, foi morto, a tiros, na noite do domingo (9), na Rua da Felicidade, no bairro Itambé 2, em Caucaia.





Em Chorozinho, também na RMF (a 62Km da Capital), o corpo de um homem foi encontrado às margens da BR-116, próximo ao entroncamento com a estrada de acesso à cidade de Barreira. O cadáver apresentava vários tiros no rosto, sendo localizado na manhã do domingo. A vítima não foi reconhecida no local.





Sertão violento





Uma tragédia familiar foi registrada no fim de semana na cidade de Itapipoca (a 125Kmde Fortaleza) na manhã do último sábado (8), quando o cabeleireiro Francisco Marlin Oliveira, 41 anos, conhecido por “Novinho”, matou a facadas sua namorada, Maria Erisvalda Frota, 31 anos, que estava grávida; e a filha dela, a pequena Maria Cecília, de um ano e 11 meses de vida. O crime ocorreu na residência das vítimas, no bairro da Estação. O homicida segue foragido, apesar de boatos acerca de um suposto suicídio dele.





Além do duplo assassinato em Itapipoca, foram registrados crimes nos seguintes Municípios: Nova Olinda, Acopiara, Camocim, Sobral, Orós e Campós Sales.





Acidentes





Dezessete pessoas morreram em acidentes de trânsito durante o fim de semana, sendo 10 delas ocupantes de motocicletas. Os desastres ocorreram nos seguintes Municípios: Russas, Horizonte, Ererê, Santa Quitéria (3 mortos), Aiuaba (2 mortos), Crato, Santana do Cariri, Tauá (2 mortos), Parambu e Barro (4 mortos).





(Fernando Ribeiro)