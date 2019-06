Camilo vai lançar novo pacote de investimentos na área da Segurança

O governador Camilo Santana (PT) já autorizou e lançará, em breve, mais um pacote de investimentos para reforçar a segurança pública do Ceará. O pacote prevê a construção e restauração de delegacias e quartéis, aquisição de equipamentos como armas pesadas, munição, coletes e novas viaturas.





Todas as corporações (PM, Polícia Civil, Bombeiros e Pefoce) serão beneficiadas.





No caso do Corpo de Bombeiros, Camilo autorizou a compra de vários equipamentos para garantir a segurança de banhistas nas praias e em áreas turísticas de todo o Estado. Outra área que ganhará forte investimento será o setor de tecnologia e inteligência.





Embora satisfeito com os resultados que mostram o Ceará com a maior redução de violência do País, Camilo diz que não há tempo para comemorações.





(Coluna do Eliomar de Lima, no O POVO desta segunda-feira/Foto – Fábio Lima)