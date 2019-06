Guarany de Sobral confirma participação na Copa Fares Lopes

Nove clubes se inscreveram para disputar a última vaga regular do futebol cearense na Copa do Brasil de 2020. Para conquistá-la, eles terão que ganhar também a Taça Fares Lopes, que dá nome à segunda competição mais importante do Estado.





O período de inscrições se encerrou na sexta-feira, 14, contou com cinco representantes da capital e quatro do interior. Vão disputar a Taça Fares Lopes: Atlético-CE, Caucaia, Ceará, Ferroviário, Fortaleza, Floresta, Guarany, Horizonte e Pacajus.





O regulamento será discutido entre os clubes nesta segunda-feira (17), na sede da Federação Cearense de Futebol. A tabela básica já deve sair na terça, 18. A Taça Fares Lopes tem previsão de início para 18 de agosto.





Os três representantes cearenses garantidos na Copa do Brasil de 2020 até o momento são Fortaleza (campeão da Copa do Nordeste), Ceará (vice-campeão cearense) e Barbalha (campeão da primeira fase do Estadual).





Fonte: Blog do Wilson Gomes