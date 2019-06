INUSITADO: Torcedor invade gramado e leva chute de jogador; vídeo

Zagueiro Gonzalo Jara "passa um rapa" em homem que invadiu o campo, interrompendo jogo dos chilenos contra o Uruguai pelo Grupo C da Copa América.

O zagueiro Gonzalo Jara, do Chile, acertou um chute num torcedor do Uruguai que invadiu o gramado do Maracanã durante o jogo entre as duas seleções, na noite desta segunda-feira, no Maracanã, pelo Grupo C da Copa América. O Uruguai venceu por 1 a 0, gol de Cavani.

O jogo ficou paralisado por dois minutos até a retirada do invasor. Jogadores do Uruguai chegaram a cobrar punição a Jara. O árbitro do jogo, o brasileiro Raphael Claus, não advertiu o chileno, "velho conhecido" dos uruguaios - foi ele quem deu uma "dedada" em Cavani durante a Copa América de 2015.





Questionado se o árbitro de vídeo (VAR, na sigla em inglês) poderia ser chamado para avaliar uma possível punição a Jara, o comentarista de arbitragem Paulo César de Oliveira disse:





- Não foi nada. Apenas um trabalho para ajudar os seguranças. O torcedor mereceu.