Jovem de 24 anos é morto a golpes de espada Samurai em Fortaleza

Um homem foi morto em Fortaleza com golpes de uma espada samurai. O crime aconteceu, provavelmente, na madrugada da segunda-feira (24) e o corpo encontrado horas depois, com o rosto desfigurado, às margens do Anel Viário, no bairro Ancuri, na zona Sul da Capital. Próximo ao cadáver foram encontradas as armas do crime. Além dos golpes, a vítima também foi apedrejada.





O homem morto foi identificado como Francisco Clênio Silva da Costa, 24 anos, natural da cidade de Crateús (a 346Km de Fortaleza). Ele era pedreiro e estava morando em Fortaleza para fugir do desemprego em sua terra natal.





Ainda no domingo (23), Francisco Clênio telefonou para a mãe, residente em Crateús, e informou que havia discutido com um rapaz com o qual estava dividindo o aluguel de uma casa, na Capital. Não revelou os motivos. Aquela era a última vez que Clênio falava com os familiares.





Procurado





De acordo com a Polícia, o jovem foi morto de forma cruel e o corpo deixado próximo a um matagal. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já estão investigando o caso e o homem com o qual a vítima havia discutido no domingo está sendo procurado.





O corpo do pedreiro deverá ser levado, nesta terça-feira, para Crateús, onde será sepultado no cemitério local.





(Fernando Ribeiro)