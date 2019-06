POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA EM AÇÃO!

Na tarde de ontem (24), por volta das 15:30h, Policiais Militares do destacamento policial de Forquilha efetuaram a prisão de três pessoas acusadas de tráfico ilícito de drogas.









Prisão





Após uma denúncia anônima, relatando que indivíduos estariam comercializando drogas no "morro do cururu", na cidade de Forquilha. A equipe formada pelo Sargento Lourenço e pelos Soldados Washington e Albuquerque foram averiguar a denúncia, chegando no local, foram abordados os seguintes suspeitos: Carlos Henrique Lima Gomes (Bozo), com ele foi encontrado 15 trouxinhas de maconha e a quantia de 47 reais; Francisco Valderir da Rocha Nascimento (Derir), com ele foi encontrado a quantia de 384 reais. Após a abordagem, os PMs se deslocaram até a residência de Tatiana Silva Gomes (Tati), na rua Boa Vista e com ela foram encontrados 331 gramas de maconha, 14 gramas de cocaína e 4 gramas de crack, balança de precisão e mais 09 cartuchos calibre 38.





Os Policiais apresentaram a ocorrência na Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral, onde foram registrados os seguintes procedimentos policiais: Deri e Bozo foram autuados nos Artigos 33 e 35 da Lei de Entorpecentes e Tati foi autuada autuada nos Artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e também no Artigo 12 do Estatuto do Desarmamento.





(Sobral 24 horas)