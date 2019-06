LAMENTÁVEL! POPULAÇÃO DO CAIÇARA SOFRE COM A FALTA DE ÁGUA DO SAAE

Internauta denuncia que há quatro dias está faltando água no residencial Nova Caiçara. Segundo a denúncia, já foram realizadas várias ligações para o Saae, que não resolveu o problema.

Veja a reclamação do internauta na íntegra:

"Bom dia precisamos que vocês divulguem nossa reclamação há (4 dias) que falta água no residencial caiçara muitas ligações foram feitas para o SAAE que disse que a água chegou sábado as 14:horas só que até hoje não temos água nas torneiras nos ajude publicando nosso apelo as autoridades pois SAAE não se importa com o caiçara."