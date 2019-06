Padre e universitária morrem com suspeita de H1N1 no Ceará; Secretaria investiga casos

Uma jovem de 23 anos e o padre de Tarrafas morreram por suspeita de complicações decorrentes da H1N1.



Juazeiro do Norte e Crato tiveram duas mortes por suspeita de H1N1 na madrugada e manhã desta terça-feira (4). Um dos casos é de uma estudante de nutrição, de 23 anos. Ela estava internada em uma clínica particular e teve três paradas cardiorrespiratórias, segundo a família. A outra morte foi registrada no Crato. O pároco da Paróquia Nossa Senhora das Angústias, de Tarrafas, de 52 anos, morreu na manhã desta terça.





De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará, “os óbitos estão em investigação, aguardando resultados laboratoriais”.





A família da estudante Rafaela Callou de Sá Barreto afirmou que o diagnóstico de H1N1 foi confirmado pelos médicos. A jovem teve três paradas cardiorrespiratórias na noite desta segunda (3), sobreviveu, mas ficou em estado grave e morreu na manhã desta terça, segundo os familiares. O velório da jovem será nesta tarde, na funerária Anjo da Guarda, de Juazeiro do Norte.





José Luismar Rodrigues, padre da Paróquia Nossa Senhora das Angústias, morreu no Crato. A Diocese de Crato publicou nota de pesar e informou que ele teve “problemas pulmonares e Síndrome da Angústia Respiratória de Adulto (SARA), caracterizada por insuficiência respiratória aguda e progressiva”.





O velório do padre será às 16h, na Capela São José, localizada na Serra do Quincuncá, em Farias Brito, onde também vai ocorrer o sepultamento.





(Diário do Nordeste)