POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Após 6 meses de investigação, policiais civis da D elegacia Regional de Camocim, sob a coordenação dos Delegados: Dr Herbert Ponte e Silva e Dr. Cláudio Marcílio, efetuaram a prisão preventiva de dois irmãos suspeitos de serem os autores da execução da vítima Benedito Olivando da Silva.

Dr. Herbert Ponte e Silva: Delegado Regional de Camocim





O crime ocorreu no mês de dezembro de 2018, no Bairro Boa Esperança. A vítima foi brutalmente assinada com golpes de enxada na cabeça. Os suspeitos foram investigados e solicitados as suas prisões.





As prisões ocorreram na data de ontem, dia 25. Os Policiais Civis do Setor de investigação deram cumprimento aos mandados.





Os acusados foram presos na Bandeirantes.

acusados: Grijalba e Júnior

