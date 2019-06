POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL PRENDE 3 PESSOAS ACUSADAS DE HOMICÍDIO

Uma ação desenvolvida pela Polícia Civil, através do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional de Sobral, resultou na captura de 3 (três) pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido no dia 14/05/2019 no bairro Terrenos Novos, em Sobral/CE.





Foram presos: Francisco Antonio de Andrade Alves, vulgo “Ceará”, Ana Letícia Fernandes Lino e Cláudio Leandro dos Santos, vulgo "Leo já morreu". As prisões se deram por força de mandado de prisão preventiva, expedido pela Justiça de Sobral.





Com essas prisões 10 (dez) dos envolvidos no crime brutal, já se encontram a disposição da justiça.









Relembre o caso





O homicídio ocorreu, em 14/05/2019, quando os infratores espancaram a vítima, identificada como Maria Elailane do Nascimento, no bairro Terrenos Novos, em Sobral/CE e, em seguida, a levaram para uma residência abandonada, onde ela foi executada. Toda a ação foi filmada pelos infratores e divulgada em redes sociais.









Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos de investigação. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99261-3471, que é o WhatsApp do Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP), por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.