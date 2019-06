URGENTE! Promotora de Sobral pede prisão do vereador Romário: decisão cabe à juíza Joyce

A promotora de Justiça Dra. Maria Ivone Araújo Dias Cristino, do MPCE de Sobral, pediu a prisão preventiva do vereador Romário Araújo. O motivo já é conhecido pelos leitores do CN7: o espertalhão iludiu pelo menos 36 fazendo promessas de empregos mediante pagamento de taxa.





Agora, cabe à juíza Joyce Sampaio determinar se Romário vai ou não para a cadeia por estelionato.









Em tempo





Segundo a promotora, “o pedido está bem fundamentado e vem acompanhado do inquérito policial que revela veementes indícios do cometimento do crime e da autoria delitiva”.