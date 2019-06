POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

Nesta segunda-feira, dia 03 de junho, por volta das 17h10min, uma ação conjunta dos policiais civis da Delegacia Regional de Sobral e do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas, intensificando seus trabalhos no combate a venda de drogas na região, lograram êxito em estourar um ponto de comercialização de drogas na Rua Antônio Mendes Vasconcelos, 43 Altos, Bairro Edmundo Rodrigues, próximo ao cemitério, na cidade de Forquilha-CE, onde foi encontrado uma variedade de drogas como maconha, cocaína e crack, bem como balança de precisão, um celular, um caderno de contabilidade do tráfico e documentos dos suspeitos, conforme denúncia anônima. Ressalta-se que o serviço de inteligência da Policia Civil já havia levantado informações do suposto indivíduo e de sua companheira que praticam comércio ilícito de drogas no local.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagens. O sigilo e o anonimato são garantidos.