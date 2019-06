Netos herdam a maioria das características da avó materna, diz estudo

Os netos herdam muitas características da avó materna, como o sorriso, a cor dos olhos e a maneira como andam.

A avó materna desempenha um papel muito importante na vida dos netos não só no nível emocional e psicológico, mas também geneticamente.





É o que revela estudo da Universidade de Cambridge.





É verdade.





Se você se acha parecido com sua avó, não é por acaso.





O DNA dos netos, seu temperamento, suas emoções e seus gostos pessoais são parcialmente influenciados pelos genes da avó materna.





O diretor e escritor Alejandro Jodorowsky publicou um livro, alguns anos atrás, intitulado “Metagenealogia: autodescoberta por meio da psicomagia e da árvore genealógica”.





Na obra, ele explica por que os genes podem pular uma geração, passando diretamente dos avós para os netos.





Quando isso acontece, parece que entre todos os membros da família, a figura mais influente na passagem de material genético é precisamente a avó materna.





A pesquisa sobre o assunto, realizada pela Universidade de Cambridge, sugere que a ligação genética deve-se ao fato de que as avós maternas passam 25% de seus cromossomos X para seus netos.





Em outras palavras, nossos filhos podem não se parecer exatamente com suas avós maternas, mas com certeza manterão alguma característica específica: o sorriso, a cor dos olhos, a maneira como andam ou se movimentam e, às vezes, até problemas genéticos.





A diferença importante, no nível genético, entre as avós maternas e paternas, é que as últimas só transferem seus cromossomos X só para as netas, enquanto as avós maternas passam o cromossomos para netos e netas.





Isso significa que as avós paternas têm 0% de seus cromossomos X compartilhados com seus netos e 50% com suas netas.





Muito curioso, não?





Mas, em qualquer caso, é bom lembrar que, independentemente dos genes, na vida de uma criança é essencial manter contato frequente com as avós maternas e paternas.





Só assim se pode melhorar e fortalecer os laços familiares essenciais e necessários à construção de uma família estável e feliz.





(CURA PELA NATUREZA)