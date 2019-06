O que causa o câncer?

A célula cancerosa não é normal. O defeito dela é que ela se prolifera mais rápido que as células normais e não respeita as células sadias, invadindo, se disseminando para órgãos sadios e causando metástases. O que causa o defeito da célula cancerosa é uma alteração genética no DNA da célula. O DNA é um composto orgânico cujas moléculas contêm as instruções de como cada célula do nosso corpo deve ser formada e como deve funcionar, também chamado de informação genética, que define como cada célula do organismo deve funcionar e define todas as características do nosso organismo. Uma modificação no DNA de uma célula pode fazer com que ela se torne cancerosa, ou fazer com que as células de defesa do organismo não consigam identificar e debelar uma célula cancerosa.





A modificação no DNA tanto pode ser responsável pela alteração que fez com que a célula se tornasse cancerosa ou pode também fazer com que o organismo não consiga detectar e destruir células cancerosas. A formação de células defeituosas sempre ocorre nos organismos sadios. Mas existe um mecanismo do próprio organismo para detectar e destruir essas células, impedindo que se transformem em tumores malignos. O câncer ocorre quando o organismo produz células defeituosas em excesso ou não possuem mecanismos de destruir estas células defeituosas.





Com informações do Blog ENCONTRO COM A SAÚDE