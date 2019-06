POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil, através da equipe de inspetores da Delegacia Municipal de Sobral, sob o comando do Delegado Dr. Márcio Luiz de Melo Ferreira, identificou o autor do furto dos ar condicionados da Biblioteca Municipal, que é um dos vigias do recinto, recuperando todos os ar condicionados furtados.





Todos os envolvidos foram qualificados no inquérito policial que apura o crime, e em seguida será remetido para a justiça.



(Sobral 24 horas)