Policia Civil investiga onda de vandalismo em cemitério de cidade do Piauí

O Delegado Regional da 13ª Delegacia de Policia Civil do município de Esperantina, Leonardo Alexandre, deverá investigar a onda de vandalismo que vem ocorrendo no interior das dependências do Cemitério São João Batista de Esperantina. As informaçõe s são do Jornal Esp.

Nos últimos meses, vários casos de vandalismo vêm acontecendo no principal cemitério da cidade, sem que nenhuma providencia tenha sido tomada por parte das autoridades competentes.





Vândalos e usuários de drogas passaram a furtar e roubar objetos das lápides, como jarros, crucifixos, coroas de flores dentre outros pertences.





O fato mais curioso dessa historia é no tocante a destruição dos túmulos e que vem revoltando dezenas de familiares dos mortos.





O delegado disse que a primeira coisa a ser feita é a prefeitura contratar com um vigia para o local e a outra coisa é a policia prender os responsáveis pelos vandalismos.